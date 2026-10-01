Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Maibenben X16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742965
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735H
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.74 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.7
Описание товара Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10)
Ноутбук MAIBENBEN X-Treme Typhoon X16A разработан как высокопроизводительная игровая система, ориентированная на интенсивные вычислительные задачи. Центральным элементом является процессор AMD Ryzen 7 7735H, обеспечивающий высокую тактовую частоту 3200 ГГц, что позволяет эффективно обрабатывать сложные многопоточные рабочие процессы. В сочетании с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 4 ГБ устройство демонстрирует отличные возможности для работы в сфере гейминга, рендеринга графики и профессионального мультимедийного контента.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, RTX 3050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 64 620 руб.16155 руб. в СплитНоутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i5 13500H 8Gb/256Gb S...
-
В наличииЦена 65 260 руб.16315 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb B...
-
В наличииЦена 65 470 руб.16368 руб. в СплитНоутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i3 1315U 16Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 65 850 руб.16463 руб. в СплитНоутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i5 13500H 8Gb/256Gb SS...
-
В наличииЦена 66 520 руб.16630 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD...
-
В наличииЦена 66 520 руб.16630 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (...
-
В наличииЦена 66 760 руб.16690 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 ...
-
В наличииЦена 66 830 руб.16708 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 67 310 руб.16828 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14" Intel Core i5 13420H/8...
-
В наличииЦена 67 330 руб.16833 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" IPS FHD Intel Core i5-13420H 16G...
-
В наличииЦена 67 440 руб.16860 руб. в СплитНоутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UH...
-
В наличииЦена 67 470 руб.16868 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Core 5 320 16Gb SSD512Gb ...
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735H
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.74 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук MAIBENBEN X-Treme Typhoon X16A разработан как высокопроизводительная игровая система, ориентированная на интенсивные вычислительные задачи. Центральным элементом является процессор AMD Ryzen 7 7735H, обеспечивающий высокую тактовую частоту 3200 ГГц, что позволяет эффективно обрабатывать сложные многопоточные рабочие процессы. В сочетании с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 4 ГБ устройство демонстрирует отличные возможности для работы в сфере гейминга, рендеринга графики и профессионального мультимедийного контента.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, RTX 3050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, RTX 3050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10)