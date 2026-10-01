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Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0)

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Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 1
Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 2
Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 3
Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 4
Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 5
Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 6
Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 7
Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 8
Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 9
Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 10
Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Maibenben M17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 9
  • Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 10
  • Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742964
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8745H
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.6

Описание товара Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0)

Maibenben — это мощный ноутбук с большим 17,3-дюймовым экраном и четким разрешением 1920x1080 для работы и развлечений на большом экране. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенную загрузку приложений и хранение всех важных файлов, а 16 Гб оперативной памяти позволяют работать сразу в нескольких программах без зависаний. Графический контроллер AMD Radeon поддержит современные мультимедийные задачи и поможет раскрыть потенциал большого дисплея. Актуальная Windows 11 Home уже установлена — можно начать пользоваться сразу после покупки. Присутствуют порты USB 2.0 и USB Type-C для подключения аксессуаров и устройств. Отличное решение для тех, кому важна производительность и комфорт на крупном экране.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8745H
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Maibenben — это мощный ноутбук с большим 17,3-дюймовым экраном и четким разрешением 1920x1080 для работы и развлечений на большом экране. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенную загрузку приложений и хранение всех важных файлов, а 16 Гб оперативной памяти позволяют работать сразу в нескольких программах без зависаний. Графический контроллер AMD Radeon поддержит современные мультимедийные задачи и поможет раскрыть потенциал большого дисплея. Актуальная Windows 11 Home уже установлена — можно начать пользоваться сразу после покупки. Присутствуют порты USB 2.0 и USB Type-C для подключения аксессуаров и устройств. Отличное решение для тех, кому важна производительность и комфорт на крупном экране.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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