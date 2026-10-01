Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0)
Maibenben — это мощный ноутбук с большим 17,3-дюймовым экраном и четким разрешением 1920x1080 для работы и развлечений на большом экране. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенную загрузку приложений и хранение всех важных файлов, а 16 Гб оперативной памяти позволяют работать сразу в нескольких программах без зависаний. Графический контроллер AMD Radeon поддержит современные мультимедийные задачи и поможет раскрыть потенциал большого дисплея. Актуальная Windows 11 Home уже установлена — можно начать пользоваться сразу после покупки. Присутствуют порты USB 2.0 и USB Type-C для подключения аксессуаров и устройств. Отличное решение для тех, кому важна производительность и комфорт на крупном экране.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M17A-R787UM Ryzen 7 8745H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R787UM0F3RHU4EB0)