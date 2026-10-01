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Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 10
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
106 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742961
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS)

Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS)

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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