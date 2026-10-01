Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
106 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742961
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.5
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS)
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 101 470 руб.25368 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD...
-
В наличииЦена 102 050 руб.25513 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 102 970 руб.25743 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 103 020 руб.25755 руб. в СплитНоутбук Acer Gaming Laptop Nitro V15-ANV15-52-70LN 15. 6" I7-136...
-
В наличииЦена 103 080 руб. 171 300 руб.25770 руб. в СплитНоутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3" AMOLED Touch FHD (1...
-
В наличииЦена 104 010 руб.26003 руб. в СплитНоутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVID...
-
В наличииЦена 105 320 руб.26330 руб. в СплитНоутбук HP Elitebook 840 G10 14" i7-1355U/16Gb/512Gb SSD/Backlit...
-
В наличииЦена 105 340 руб.26335 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldere...
-
В наличииЦена 105 400 руб.26350 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 106 110 руб.26528 руб. в СплитНоутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX505...
-
В наличииЦена 108 460 руб.27115 руб. в СплитНоутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb...
-
В наличииЦена 110 510 руб.27628 руб. в СплитНоутбук Asus V16 V3607VJ-TK268 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003FPS)