Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS)
Lenovo — это ноутбук для тех, кто ценит производительность и комфорт. Яркий 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 раскрывает детали ваших фильмов, игр и рабочих задач. IPS-матрица подарит насыщенные цвета и чёткую картинку под любым углом. В основе — современный процессор Intel с частотой 2,6 ГГц, а поддержка оперативной памяти DDR5 на 16 Гб делает устройство по-настоящему быстрым даже при многозадачности. Молниеносный SSD на 512 Гб порадует моментальным запуском приложений без задержек. Без предустановленной операционной системы, чтобы вы могли настроить среду работы так, как удобно именно вам. Модуль Bluetooth v5.2 создан для бесперебойного соединения с аксессуарами и файлами. Лёгкий литий-полимерный аккумулятор дарит мобильность на весь день. Lenovo подходит для работы, учёбы и развлечений, когда важны скорость, вместительность и современный подход.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 126 890 руб.31723 руб. в СплитSamsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/AMOLE...
-
В наличииЦена 127 830 руб.31958 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 128 140 руб.32035 руб. в СплитНоутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6" i7 -13620H 16...
-
В наличииЦена 129 240 руб.32310 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb...
-
В наличииЦена 129 360 руб.32340 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14" Touch Ultra 7 255U 16GB...
-
В наличииЦена 129 440 руб.32360 руб. в СплитНоутбук Gigabyte GAMING A16 16" IPS FHD Ul9 185H/16Gb/SSD512Gb/R...
-
В наличииЦена 129 510 руб.32378 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1...
-
В наличииЦена 130 100 руб.32525 руб. в СплитНоутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Gra...
-
В наличииЦена 130 250 руб.32563 руб. в СплитНоутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb...
-
В наличииЦена 130 930 руб.32733 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 131 040 руб.32760 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-57UH 16" IPS Core 5 210H 16Gb...
-
В наличииЦена 132 210 руб.33053 руб. в СплитНоутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel G...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS)