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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742959
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.3

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS)

Этот ноутбук Lenovo с диагональю 14 дюймов сочетает в себе компактность и производительность. Лёгкий корпус весит всего 1,42 кг — устройство удобно брать с собой в дорогу или использовать на ходу. Экран с разрешением 1920x1200 порадует четкостью картинки, а сенсорное управление добавит свободы в работе и творчестве. Процессор от AMD и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают высокий темп во всех задачах, будь то работа с документами или обработка фото. Большой SSD на 512 Гб хранит всё необходимое, карточки удобно подключать через встроенный кард-ридер. Клавиатура с подсветкой подстраивается под любое освещение, а современный Bluetooth v5.4 даёт быстрые беспроводные соединения. Комбинация алюминия и пластика придаёт лэптопу стиль и надёжность. Устройство поставляется без ОС — отличная возможность установить любимую систему с нуля.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo с диагональю 14 дюймов сочетает в себе компактность и производительность. Лёгкий корпус весит всего 1,42 кг — устройство удобно брать с собой в дорогу или использовать на ходу. Экран с разрешением 1920x1200 порадует четкостью картинки, а сенсорное управление добавит свободы в работе и творчестве. Процессор от AMD и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают высокий темп во всех задачах, будь то работа с документами или обработка фото. Большой SSD на 512 Гб хранит всё необходимое, карточки удобно подключать через встроенный кард-ридер. Клавиатура с подсветкой подстраивается под любое освещение, а современный Bluetooth v5.4 даёт быстрые беспроводные соединения. Комбинация алюминия и пластика придаёт лэптопу стиль и надёжность. Устройство поставляется без ОС — отличная возможность установить любимую систему с нуля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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