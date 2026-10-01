Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS)
Компактный и лёгкий ноутбук Lenovo с диагональю 14 дюймов легко поместится в рюкзаке или сумке — удобно брать с собой на учёбу, работу или в поездки. Яркий OLED-экран с разрешением 1920x1200 передаёт чёткое изображение и насыщенные цвета, а сенсорное управление делает работу и досуг интуитивно простыми и современными. Мощный графический контроллер AMD Radeon 760M подойдёт для работы с графикой и развлечений, а 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 справятся с множеством задач одновременно. SSD-накопитель на 512 Гб обеспечит молниеносную загрузку файлов и приложений, а встроенный кард-ридер поможет быстро работать с картами памяти. Современная версия Bluetooth 5.4 открывает широкие возможности для беспроводных подключений. Ноутбук поставляется без операционной системы — вы сами выбираете нужную платформу для работы и учёбы. Надёжный аккумулятор Li-lon поддержит мобильность в течение всего дня.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS)