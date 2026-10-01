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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742958
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
230
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.3

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS)

Компактный и лёгкий ноутбук Lenovo с диагональю 14 дюймов легко поместится в рюкзаке или сумке — удобно брать с собой на учёбу, работу или в поездки. Яркий OLED-экран с разрешением 1920x1200 передаёт чёткое изображение и насыщенные цвета, а сенсорное управление делает работу и досуг интуитивно простыми и современными. Мощный графический контроллер AMD Radeon 760M подойдёт для работы с графикой и развлечений, а 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 справятся с множеством задач одновременно. SSD-накопитель на 512 Гб обеспечит молниеносную загрузку файлов и приложений, а встроенный кард-ридер поможет быстро работать с картами памяти. Современная версия Bluetooth 5.4 открывает широкие возможности для беспроводных подключений. Ноутбук поставляется без операционной системы — вы сами выбираете нужную платформу для работы и учёбы. Надёжный аккумулятор Li-lon поддержит мобильность в течение всего дня.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
230
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и лёгкий ноутбук Lenovo с диагональю 14 дюймов легко поместится в рюкзаке или сумке — удобно брать с собой на учёбу, работу или в поездки. Яркий OLED-экран с разрешением 1920x1200 передаёт чёткое изображение и насыщенные цвета, а сенсорное управление делает работу и досуг интуитивно простыми и современными. Мощный графический контроллер AMD Radeon 760M подойдёт для работы с графикой и развлечений, а 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 справятся с множеством задач одновременно. SSD-накопитель на 512 Гб обеспечит молниеносную загрузку файлов и приложений, а встроенный кард-ридер поможет быстро работать с картами памяти. Современная версия Bluetooth 5.4 открывает широкие возможности для беспроводных подключений. Ноутбук поставляется без операционной системы — вы сами выбираете нужную платформу для работы и учёбы. Надёжный аккумулятор Li-lon поддержит мобильность в течение всего дня.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 5 230 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 760M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0016PS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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