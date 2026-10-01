Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.000 (ЯДРВ.466229.004-07) Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1" IPS без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS113R_7E4AA7)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.000 (ЯДРВ.466229.004-07) Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1" IPS без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS113R_7E4AA7)
Kvadra — это компактный ноутбук с диагональю экрана 14,1 дюйма, который легко взять с собой в дорогу или использовать в небольшом пространстве. Экран с разрешением 1920x1080 и современной IPS-матрицей порадует яркой и детализированной картинкой, а частота обновления 60 Гц делает работу с изображениями и текстами максимально комфортной для глаз. Мощный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти легко справятся с многозадачностью — от работы с документами до сложных вычислений и творческих задач. SSD-диск объемом 512 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также хранение всех важных файлов. Модель поставляется без установленной операционной системы — вы сами выбираете, что подходит вам лучше всего.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.000 (ЯДРВ.466229.004-07) Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1" IPS без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS113R_7E4AA7)