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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 5 225U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AP6J3AV) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 5 225U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AP6J3AV)

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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 5 225U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AP6J3AV) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 5 225U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AP6J3AV) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 5 225U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AP6J3AV) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 5 225U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AP6J3AV) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 5 225U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AP6J3AV) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 5 225U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AP6J3AV) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP EliteBook 8
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 5 225U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AP6J3AV) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 5 225U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AP6J3AV) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 5 225U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AP6J3AV) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 5 225U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AP6J3AV) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 5 225U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AP6J3AV) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 5 225U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AP6J3AV) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
116 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742955
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Характеристики

Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 8
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.27

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 5 225U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AP6J3AV)

Этот ноутбук HP с диагональю экрана 14 дюймов — находка для тех, кто ценит мобильность и мощность одновременно. Компактный корпус удобно брать с собой, а современная IPS-матрица с разрешением 1920x1200 порадует четким изображением и комфортным просмотром даже в длительной работе. Процессор Intel с 12 ядрами и внушительными 32 ГБ оперативной памяти справится с любыми задачами — от сложных расчетов и многозадачности до творческих проектов. На быстром SSD объемом 512 Гб хватит места для всех файлов и приложений, а работать все будет максимально быстро и плавно. Установлен встроенный кард-ридер — удобно скидывать фото и видео с карт памяти. Современный Bluetooth v5.3 обеспечит быструю связь с устройствами, а порт USB Type-C добавит гибкости подключений. Литий-ионный аккумулятор отвечает за долгую автономную работу, а отсутствие предустановленной ОС оставляет выбор программного обеспечения за вами.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 5 225U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AP6J3AV)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 8
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук HP с диагональю экрана 14 дюймов — находка для тех, кто ценит мобильность и мощность одновременно. Компактный корпус удобно брать с собой, а современная IPS-матрица с разрешением 1920x1200 порадует четким изображением и комфортным просмотром даже в длительной работе. Процессор Intel с 12 ядрами и внушительными 32 ГБ оперативной памяти справится с любыми задачами — от сложных расчетов и многозадачности до творческих проектов. На быстром SSD объемом 512 Гб хватит места для всех файлов и приложений, а работать все будет максимально быстро и плавно. Установлен встроенный кард-ридер — удобно скидывать фото и видео с карт памяти. Современный Bluetooth v5.3 обеспечит быструю связь с устройствами, а порт USB Type-C добавит гибкости подключений. Литий-ионный аккумулятор отвечает за долгую автономную работу, а отсутствие предустановленной ОС оставляет выбор программного обеспечения за вами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 5 225U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AP6J3AV) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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