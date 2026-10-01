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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A38BHET/W11P) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A38BHET/W11P)

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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A38BHET/W11P) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A38BHET/W11P) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A38BHET/W11P) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A38BHET/W11P) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A38BHET/W11P) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A38BHET/W11P) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP Probook 460
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A38BHET/W11P) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A38BHET/W11P) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A38BHET/W11P) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A38BHET/W11P) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A38BHET/W11P) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A38BHET/W11P) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742954
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Характеристики

Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook 460
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A38BHET/W11P)

Ноутбук HP ProBook 460 G11 с 16" IPS-экраном и разрешением 1920?1200 подходит для тех, кто ценит производительность и удобство. Он оснащён 12-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 155U с частотой до 4.8 ГГц, что помогает справляться с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Встроенная видеокарта Intel Graphics и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают плавную работу в повседневных задачах.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A38BHET/W11P)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook 460
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP ProBook 460 G11 с 16" IPS-экраном и разрешением 1920?1200 подходит для тех, кто ценит производительность и удобство. Он оснащён 12-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 155U с частотой до 4.8 ГГц, что помогает справляться с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Встроенная видеокарта Intel Graphics и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают плавную работу в повседневных задачах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A38BHET/W11P) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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