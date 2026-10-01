Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0)
Этот ноутбук Asus — настоящий гигант в мире мобильных устройств, ведь его 18-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 подарит невероятно детализированное изображение. Объёмный SSD на 1024 Гб позволит хранить внушительные мультимедийные библиотеки и рабочие проекты, а 16 Гб оперативной памяти легко справятся с многозадачностью и требовательными приложениями. Мощный процессор Intel и дискретная видеокарта открывают простор для творческой работы, современных игр и эффективного выполнения сложных задач. Li-lon аккумулятор обеспечивает долгую автономную работу, а отсутствие ОС даёт свободу установить ту систему, которая подходит именно вам. Идеальный выбор для тех, кто ценит масштаб, производительность и гибкость.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0)