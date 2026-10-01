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Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30)

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Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
324 760 руб. 
Начислим 5197 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742950
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Загружаем...
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Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30)
324 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.87

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30)

Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LR-TT344 с 18-дюймовым экраном оснащён 24-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти и SSD на 1 ТБ справляются с современными играми и ресурсоёмкими задачами.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LR-TT344 с 18-дюймовым экраном оснащён 24-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти и SSD на 1 ТБ справляются с современными играми и ресурсоёмкими задачами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-TT344 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LT1-M00H30) - по цене 324760 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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