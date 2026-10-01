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Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0)

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Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
209 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742949
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
14900HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.87

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0)

ASUS ROG Strix G18 G815JPR-TT120 с экраном 18" подойдёт тем, кто ценит мощь и качественную картинку. В основе стоит процессор Intel Core i9 14900HX с 24 ядрами и 32 ГБ DDR5 оперативной памяти — это ускоряет работу даже в тяжёлых приложениях. Экран с разрешением 2560?1600 и частотой обновления 300 Гц создаёт плавное изображение для игр и профессиональной графики.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Развернуть
Модель процессора
14900HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS ROG Strix G18 G815JPR-TT120 с экраном 18" подойдёт тем, кто ценит мощь и качественную картинку. В основе стоит процессор Intel Core i9 14900HX с 24 ядрами и 32 ГБ DDR5 оперативной памяти — это ускоряет работу даже в тяжёлых приложениях. Экран с разрешением 2560?1600 и частотой обновления 300 Гц создаёт плавное изображение для игр и профессиональной графики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JPR-TT120 Core i9 14900HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LM1-M005Z0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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