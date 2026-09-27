Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0)
Этот ноутбук Asus — настоящий выбор для тех, кто ценит сочетание мощности и комфорта. Большой 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 порадует идеальной детализацией и яркой картинкой — отлично подойдёт для работы с графикой или просмотра фильмов. Впечатляющие 32 Гб оперативной памяти и SSD на 512 Гб обеспечат молниеносную скорость работы даже с самыми тяжёлыми задачами и большим количеством приложений. Дискретная видеокарта отлично справится и с современными играми, и с требовательными графическими программами. Благодаря процессору AMD производительность всегда на высоте. Два порта USB Type-C делают подключение устройств максимально удобным. Подсветка клавиатуры позволит с комфортом работать в любое время суток. Вес 2,5 кг делает ноутбук достаточно мобильным для перемещения между домом и офисом, а версия Bluetooth v5.3 — гарантией быстрой и стабильной беспроводной связи. Модель поставляется без установленной операционной системы, что даёт полную свободу при выборе нужного ПО.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0)