Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742945
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.25

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0)

Этот ноутбук Asus впечатляет внушительным 18-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 — комфорт для работы, учёбы и развлечений. Яркая и чёткая картинка идеально подходит для мультимедиа и многозадачности. Дискретная видеокарта обеспечит плавную работу с графикой — как раз для тех, кто любит современные игры или работает с визуальным контентом. Объёмный SSD на 512 Гб подарит молниеносный запуск приложений и быструю загрузку файлов, а 16 Гб оперативной памяти позволят легко работать сразу с несколькими задачами. Мощный процессор от AMD поможет раскрыть потенциал устройства даже под нагрузкой. Два порта USB Type-C открывают простор для подключения аксессуаров и быстрой передачи данных. Поддержка Bluetooth v5.3 — для беспроводных гаджетов без задержек. Лёгкий пластиковый корпус не утяжелит рюкзак — удобно брать ноутбук с собой. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, поэтому вы сами выбираете, с чем работать.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus впечатляет внушительным 18-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 — комфорт для работы, учёбы и развлечений. Яркая и чёткая картинка идеально подходит для мультимедиа и многозадачности. Дискретная видеокарта обеспечит плавную работу с графикой — как раз для тех, кто любит современные игры или работает с визуальным контентом. Объёмный SSD на 512 Гб подарит молниеносный запуск приложений и быструю загрузку файлов, а 16 Гб оперативной памяти позволят легко работать сразу с несколькими задачами. Мощный процессор от AMD поможет раскрыть потенциал устройства даже под нагрузкой. Два порта USB Type-C открывают простор для подключения аксессуаров и быстрой передачи данных. Поддержка Bluetooth v5.3 — для беспроводных гаджетов без задержек. Лёгкий пластиковый корпус не утяжелит рюкзак — удобно брать ноутбук с собой. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, поэтому вы сами выбираете, с чем работать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...