Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-TS414 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00KA0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-TS414 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00KA0)
Этот ноутбук Asus поражает сочетанием производительности и современных решений. Большой 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 гарантирует невероятно четкое изображение — идеально для работы с графикой, развлечений и учебы. Дискретная видеокарта и процессор от Intel открывают широкие возможности: требовательные приложения, съемка и монтаж, игры — все работает быстро и плавно. Объем SSD на 512 Гб обеспечит быстрое хранение данных и мгновенный запуск программ, а 16 Гб оперативной памяти позволяют работать в нескольких приложениях одновременно без зависаний. Два порта USB Type-C дают свободу подключения современных устройств, а новейшая версия Bluetooth v5.4 упрощает синхронизацию с аксессуарами. Корпус из пластика делает ноутбук достаточно легким для своей категории — 2,65 кг, что удобно для переноски из офиса домой или на учебу. Модель поставляется без установленной ОС, поэтому вы сами выбираете, какая система будет работать для ваших задач.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-TS414 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00KA0)