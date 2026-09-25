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Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530)

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Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 8
Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 9
Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 10
Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ExpertBook P1
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 8
  • Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 9
  • Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 10
  • Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 430 руб. 
Начислим 1239 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742942
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Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530)
77 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook P1
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.1

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530)

Ноутбук Asus с диагональю 15,6 дюйма — оптимальный вариант для работы, учёбы и развлечений. Большой и чёткий экран с разрешением 1920x1080 подарит яркое изображение и комфорт при длительном использовании. Оперативная память 16 Гб и SSD на 512 Гб позволяют быстро запускать программы, эффективно справляться с многозадачностью и хранить большие объёмы файлов. Встроенная видеокарта отлично подойдёт для повседневных задач и работы с графикой. Два разъёма USB Type-C делают подключение периферии особенно удобным: можно заряжать устройства или быстро обмениваться данными. Современная версия Bluetooth v5.4 расширит возможности беспроводных соединений. Для защиты данных предусмотрен сканер отпечатка пальца — доступ к ноутбуку только у владельца. Лёгкий пластиковый корпус делает модель мобильной и удобной для транспортировки. Без предустановленной операционной системы — выбирайте программное обеспечение по своему вкусу. Процессор Intel гарантирует высокую производительность в любых задачах.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook P1
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с диагональю 15,6 дюйма — оптимальный вариант для работы, учёбы и развлечений. Большой и чёткий экран с разрешением 1920x1080 подарит яркое изображение и комфорт при длительном использовании. Оперативная память 16 Гб и SSD на 512 Гб позволяют быстро запускать программы, эффективно справляться с многозадачностью и хранить большие объёмы файлов. Встроенная видеокарта отлично подойдёт для повседневных задач и работы с графикой. Два разъёма USB Type-C делают подключение периферии особенно удобным: можно заряжать устройства или быстро обмениваться данными. Современная версия Bluetooth v5.4 расширит возможности беспроводных соединений. Для защиты данных предусмотрен сканер отпечатка пальца — доступ к ноутбуку только у владельца. Лёгкий пластиковый корпус делает модель мобильной и удобной для транспортировки. Без предустановленной операционной системы — выбирайте программное обеспечение по своему вкусу. Процессор Intel гарантирует высокую производительность в любых задачах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530) - по цене 77430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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