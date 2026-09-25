Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01120)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01120)
**Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5 с 6 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовое IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение без бликов. Диагональ экрана — 15,6 дюйма. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Стильный дизайн:** серебристый корпус из пластика выглядит элегантно и современно. * **Лёгкость и портативность:** вес ноутбука всего 1,7 кг — берите его с собой куда угодно! **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Graphics — для повседневных задач и мультимедиа; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки; * отсутствие предустановленной ОС — выберите систему, которая подходит именно вам! С ноутбуком ASUS Vivobook 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и производительный ноутбук по выгодной цене!
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01120)