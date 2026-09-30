Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-RV168 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M009R0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-RV168 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M009R0)
Ноутбук Asus с большим 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1200 превращает работу, учёбу и развлечения в настоящее удовольствие — каждый пиксель радует глаз, а широкий дисплей раскрывает детали. Мощный процессор AMD и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу даже с ресурсоёмкими программами и многозадачностью, а дискретная видеокарта подходит для графики и игр. Просторный SSD на 512 Гб заставляет забыть о долгих загрузках и радует моментальным запуском приложений. Лёгкий пластиковый корпус сохраняет мобильность, чтобы ноутбук мог сопровождать вас повсюду. Без операционной системы — абсолютная свобода в установке нужного программного обеспечения.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-RV168 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M009R0)