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Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60)

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Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
137 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742932
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8745HX
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60)

Этот ноутбук Asus с диагональю экрана 16 дюймов впечатляет просторным и детализированным изображением благодаря разрешению 2560x1600. Мощный процессор AMD и дискретная видеокарта идеально подходят для работы с графикой, монтажа или игр — устройство справится даже со сложными задачами. 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают молниеносную загрузку программ и обилие пространства для хранения документов, проектов и медиафайлов. Благодаря подсветке клавиатуры комфортно работать даже в приглушённом свете. Этот ноутбук идеально подойдёт тем, кто ценит производительность, яркое изображение и удобство в любой ситуации.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8745HX
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus с диагональю экрана 16 дюймов впечатляет просторным и детализированным изображением благодаря разрешению 2560x1600. Мощный процессор AMD и дискретная видеокарта идеально подходят для работы с графикой, монтажа или игр — устройство справится даже со сложными задачами. 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают молниеносную загрузку программ и обилие пространства для хранения документов, проектов и медиафайлов. Благодаря подсветке клавиатуры комфортно работать даже в приглушённом свете. Этот ноутбук идеально подойдёт тем, кто ценит производительность, яркое изображение и удобство в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT180 Ryzen 7 8745HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A60) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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