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Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90)

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Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 1
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 2
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 3
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 4
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 5
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 6
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 7
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 8
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 9
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 10
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 11
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 12
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 13
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 14
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 15
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 16
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ZenBook Duo
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 1
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 2
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 3
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 4
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 5
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 6
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 7
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 8
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 9
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 10
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 11
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 12
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 13
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 14
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 15
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 16
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
204 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742930
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ZenBook Duo
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Вес, кг.
3.61

Описание товара Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90)

Этот ноутбук Asus создан для тех, кто ценит мобильность без компромиссов в производительности. Компактная диагональ 14 дюймов делает устройство лёгким спутником в поездках, а формат трансформера добавляет универсальности — работайте, смотрите фильмы и рисуйте так, как вам удобно. Яркий OLED-экран с сенсорным управлением и фантастическим разрешением 2880x1800 подарит сочные цвета и кристальную чёткость изображения — идеально для творчества, работы с графикой и мультимедиа. Молниеносный отклик обеспечивается внушительным объёмом оперативной памяти LPDDR5x — 32 Гб, что позволяет открывать десятки вкладок и работать с тяжёлыми программами одновременно. Приятный бонус — встроенный SSD на 1024 Гб: места хватит для всех проектов, фото и фильмов, а скорость загрузки приложений приятно удивит. Под капотом — процессор Intel, готовый справляться с любыми задачами от офисных до сложных вычислений. Этот Asus — выбор для тех, кто ищет универсальность, топовую производительность и яркие визуальные впечатления в стильном, компактном корпусе.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ZenBook Duo
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Описание
Этот ноутбук Asus создан для тех, кто ценит мобильность без компромиссов в производительности. Компактная диагональ 14 дюймов делает устройство лёгким спутником в поездках, а формат трансформера добавляет универсальности — работайте, смотрите фильмы и рисуйте так, как вам удобно. Яркий OLED-экран с сенсорным управлением и фантастическим разрешением 2880x1800 подарит сочные цвета и кристальную чёткость изображения — идеально для творчества, работы с графикой и мультимедиа. Молниеносный отклик обеспечивается внушительным объёмом оперативной памяти LPDDR5x — 32 Гб, что позволяет открывать десятки вкладок и работать с тяжёлыми программами одновременно. Приятный бонус — встроенный SSD на 1024 Гб: места хватит для всех проектов, фото и фильмов, а скорость загрузки приложений приятно удивит. Под капотом — процессор Intel, готовый справляться с любыми задачами от офисных до сложных вычислений. Этот Asus — выбор для тех, кто ищет универсальность, топовую производительность и яркие визуальные впечатления в стильном, компактном корпусе.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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