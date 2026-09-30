Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 11
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 12
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ROG Zephyrus G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 11
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 12
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
447 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742929
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Zephyrus G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.48

Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160)

Этот ноутбук Asus с большим 16-дюймовым OLED-экраном впечатляет яркостью и насыщенной цветопередачей, а разрешение 2560x1600 даёт кристально чёткую картинку в любом сценарии — будь то работа с текстами или графикой. Лёгкий и прочный алюминиевый корпус подчеркивает премиальный стиль и надёжность устройства. Пространства для хранения действительно много: SSD на 1024 Гб позволит не думать о нехватке места для фильмов, фото и документов. 64 Гб быстрой памяти LPDDR5x справятся с самыми ресурсоёмкими задачами и многозадачностью — ноутбук не притормозит даже с десятком открытых приложений. Встроенный кард-ридер добавит удобства для работы с фото- и видеоматериалами — никаких переходников, всё под рукой.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Zephyrus G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Развернуть
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus с большим 16-дюймовым OLED-экраном впечатляет яркостью и насыщенной цветопередачей, а разрешение 2560x1600 даёт кристально чёткую картинку в любом сценарии — будь то работа с текстами или графикой. Лёгкий и прочный алюминиевый корпус подчеркивает премиальный стиль и надёжность устройства. Пространства для хранения действительно много: SSD на 1024 Гб позволит не думать о нехватке места для фильмов, фото и документов. 64 Гб быстрой памяти LPDDR5x справятся с самыми ресурсоёмкими задачами и многозадачностью — ноутбук не притормозит даже с десятком открытых приложений. Встроенный кард-ридер добавит удобства для работы с фото- и видеоматериалами — никаких переходников, всё под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...