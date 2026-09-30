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Характеристики
Линейка
Asus ROG Zephyrus G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
447 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742929
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Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160)
Этот ноутбук Asus с большим 16-дюймовым OLED-экраном впечатляет яркостью и насыщенной цветопередачей, а разрешение 2560x1600 даёт кристально чёткую картинку в любом сценарии — будь то работа с текстами или графикой. Лёгкий и прочный алюминиевый корпус подчеркивает премиальный стиль и надёжность устройства. Пространства для хранения действительно много: SSD на 1024 Гб позволит не думать о нехватке места для фильмов, фото и документов. 64 Гб быстрой памяти LPDDR5x справятся с самыми ресурсоёмкими задачами и многозадачностью — ноутбук не притормозит даже с десятком открытых приложений. Встроенный кард-ридер добавит удобства для работы с фото- и видеоматериалами — никаких переходников, всё под рукой.
Этот ноутбук Asus с большим 16-дюймовым OLED-экраном впечатляет яркостью и насыщенной цветопередачей, а разрешение 2560x1600 даёт кристально чёткую картинку в любом сценарии — будь то работа с текстами или графикой. Лёгкий и прочный алюминиевый корпус подчеркивает премиальный стиль и надёжность устройства. Пространства для хранения действительно много: SSD на 1024 Гб позволит не думать о нехватке места для фильмов, фото и документов. 64 Гб быстрой памяти LPDDR5x справятся с самыми ресурсоёмкими задачами и многозадачностью — ноутбук не притормозит даже с десятком открытых приложений. Встроенный кард-ридер добавит удобства для работы с фото- и видеоматериалами — никаких переходников, всё под рукой.
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M00160)