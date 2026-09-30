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Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0)

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Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 11
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ROG Zephyrus G16
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 11
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
281 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742928
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Zephyrus G16
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.45

Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0)

Этот ноутбук Asus сочетает в себе просторный 16-дюймовый OLED-дисплей с четким разрешением 2560x1600 — картинка на нём яркая, насыщенная, с глубокими цветами. Весит всего 1,95 кг, а значит, легко поместится в рюкзак и не утяжелит повседневную сумку. Мощный процессор Intel и внушительные 32 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x справятся даже со сложными задачами — удобно для работы с графикой, монтажа или запуска ресурсоёмких программ. Установлен скоростной SSD на целый терабайт: много места для проектов, фото, видео и крупного софта. Стильный белый корпус добавит свежести вашему рабочему месту. Модель поставляется без ОС — вы сами выбираете идеальную систему для своих задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Zephyrus G16
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Развернуть
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus сочетает в себе просторный 16-дюймовый OLED-дисплей с четким разрешением 2560x1600 — картинка на нём яркая, насыщенная, с глубокими цветами. Весит всего 1,95 кг, а значит, легко поместится в рюкзак и не утяжелит повседневную сумку. Мощный процессор Intel и внушительные 32 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x справятся даже со сложными задачами — удобно для работы с графикой, монтажа или запуска ресурсоёмких программ. Установлен скоростной SSD на целый терабайт: много места для проектов, фото, видео и крупного софта. Стильный белый корпус добавит свежести вашему рабочему месту. Модель поставляется без ОС — вы сами выбираете идеальную систему для своих задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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