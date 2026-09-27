Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0)
Asus представляет мощный ноутбук с впечатляющим 17,3-дюймовым экраном — отличный выбор для тех, кто ценит комфортную работу с большим изображением и любит смотреть фильмы в отличном качестве. Яркое Full HD-разрешение 1920x1080 делает картинку чёткой и насыщенной, чтобы не упустить ни одной детали. Встроенная видеокарта позволяет с лёгкостью справляться с ежедневными задачами: работа с документами, обучение и развлечения без лишних хлопот. Процессор от Intel обеспечивает стабильную и плавную работу системы даже при интенсивных нагрузках, а объём оперативной памяти 16 Гб даёт свободу многозадачности — можно держать открытыми сразу несколько приложений и вкладок. Вместительный SSD на 512 Гб гарантирует быструю загрузку и достаточно места для всех важных файлов — ваши проекты и коллекции всегда под рукой. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы — вы сами решаете, какую платформу выбрать для своей работы и развлечений.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0)