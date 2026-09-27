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Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0)

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Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 9
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 10
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 11
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 12
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 13
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 14
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 15
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 16
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 17
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 18
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 10
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 11
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 12
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 13
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 14
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 15
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 16
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 17
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 18
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 790 руб. 
Начислим 1549 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742927
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Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0)
96 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.6

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0)

Asus представляет мощный ноутбук с впечатляющим 17,3-дюймовым экраном — отличный выбор для тех, кто ценит комфортную работу с большим изображением и любит смотреть фильмы в отличном качестве. Яркое Full HD-разрешение 1920x1080 делает картинку чёткой и насыщенной, чтобы не упустить ни одной детали. Встроенная видеокарта позволяет с лёгкостью справляться с ежедневными задачами: работа с документами, обучение и развлечения без лишних хлопот. Процессор от Intel обеспечивает стабильную и плавную работу системы даже при интенсивных нагрузках, а объём оперативной памяти 16 Гб даёт свободу многозадачности — можно держать открытыми сразу несколько приложений и вкладок. Вместительный SSD на 512 Гб гарантирует быструю загрузку и достаточно места для всех важных файлов — ваши проекты и коллекции всегда под рукой. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы — вы сами решаете, какую платформу выбрать для своей работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus представляет мощный ноутбук с впечатляющим 17,3-дюймовым экраном — отличный выбор для тех, кто ценит комфортную работу с большим изображением и любит смотреть фильмы в отличном качестве. Яркое Full HD-разрешение 1920x1080 делает картинку чёткой и насыщенной, чтобы не упустить ни одной детали. Встроенная видеокарта позволяет с лёгкостью справляться с ежедневными задачами: работа с документами, обучение и развлечения без лишних хлопот. Процессор от Intel обеспечивает стабильную и плавную работу системы даже при интенсивных нагрузках, а объём оперативной памяти 16 Гб даёт свободу многозадачности — можно держать открытыми сразу несколько приложений и вкладок. Вместительный SSD на 512 Гб гарантирует быструю загрузку и достаточно места для всех важных файлов — ваши проекты и коллекции всегда под рукой. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы — вы сами решаете, какую платформу выбрать для своей работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU035 Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M001D0) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 96790 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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