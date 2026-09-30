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Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330)

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Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 1
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 2
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 3
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 4
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 5
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 6
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 7
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 8
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 9
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 10
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ProArt P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 1
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 2
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 3
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 4
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 5
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 6
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 7
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 8
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 9
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 10
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
312 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742924
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ProArt P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
HX 370
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330)

Этот ноутбук Asus сразу выделяется внушительным 16-дюймовым экраном с великолепным разрешением 3840x2400. OLED-матрица подарит глубочайшие оттенки и насыщенные цвета, а сенсорная функция открывает новые возможности для управления: удобно для творчества, презентаций или простого серфинга. Мощная связка — процессор AMD и современные 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x — обеспечивает мгновенный отклик разных задач, будь то работа с графикой, обработка больших массивов данных или просто динамичная многозадачность. Хранилище SSD на 1024 Гб вмещает всё нужное — документы, фотоархивы, проекты и видеоколлекцию, которая всегда под рукой и открывается за считанные секунды. Модель подходит тем, кто не готов довольствоваться компромиссами: востребована среди дизайнеров, программистов и требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ProArt P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
HX 370
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus сразу выделяется внушительным 16-дюймовым экраном с великолепным разрешением 3840x2400. OLED-матрица подарит глубочайшие оттенки и насыщенные цвета, а сенсорная функция открывает новые возможности для управления: удобно для творчества, презентаций или простого серфинга. Мощная связка — процессор AMD и современные 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x — обеспечивает мгновенный отклик разных задач, будь то работа с графикой, обработка больших массивов данных или просто динамичная многозадачность. Хранилище SSD на 1024 Гб вмещает всё нужное — документы, фотоархивы, проекты и видеоколлекцию, которая всегда под рукой и открывается за считанные секунды. Модель подходит тем, кто не готов довольствоваться компромиссами: востребована среди дизайнеров, программистов и требовательных пользователей.
Самовывоз
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Отзывы


Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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