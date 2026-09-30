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Характеристики
Линейка
Asus ROG Zephyrus G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
388 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742923
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Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0)
Ноутбук Asus с диагональю экрана 16 дюймов создан для тех, кто ценит просторное рабочее пространство и яркие впечатления. OLED-матрица с разрешением 2560x1600 дарит по-настоящему сочное цветопередачу и чёткую детализацию — на таком экране особенно приятно смотреть фильмы, работать с графикой или обрабатывать фото. Объёмный SSD на 1024 Гб порадует быстрой загрузкой и огромным запасом памяти для файлов, а 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечат мгновенный отклик даже при запуске требовательных программ. Встроенный кард-ридер делает работу с фото- и видеоматериалами ещё удобнее — просто вставьте карту и сразу начинайте работать. Идеальный инструмент для творчества и продуктивности.
Ноутбук Asus с диагональю экрана 16 дюймов создан для тех, кто ценит просторное рабочее пространство и яркие впечатления. OLED-матрица с разрешением 2560x1600 дарит по-настоящему сочное цветопередачу и чёткую детализацию — на таком экране особенно приятно смотреть фильмы, работать с графикой или обрабатывать фото. Объёмный SSD на 1024 Гб порадует быстрой загрузкой и огромным запасом памяти для файлов, а 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечат мгновенный отклик даже при запуске требовательных программ. Встроенный кард-ридер делает работу с фото- и видеоматериалами ещё удобнее — просто вставьте карту и сразу начинайте работать. Идеальный инструмент для творчества и продуктивности.
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0)