Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV211 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C80)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV211 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C80)
Этот ноутбук Asus создан для тех, кто ценит скорость, качество изображения и пространство для работы. Его яркий 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 подарит впечатляющую детализацию и комфорт даже при длительной работе с графикой или таблицами. 16 Гб оперативной памяти стандарта DDR5 и быстрый SSD объёмом 512 Гб открывают простор для многозадачности и молниеносного отклика системы — любые приложения запускаются без промедлений. Мощный процессор Intel обеспечивает стабильную производительность, а отсутствие предустановленной операционной системы позволяет самостоятельно выбрать удобную рабочую среду. Надёжный, вместительный и готов к большим задачам.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV211 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C80)