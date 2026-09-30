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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
131 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742919
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.95

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0)

Asus сочетает в себе мощь и удобство для любых задач. Большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 погрузит в работу или развлечения, а дискретная видеокарта справится с графикой и играми без усилий. Храните объёмные проекты и файлы на вместительном SSD 512 Гб, работайте с оперативной памятью 16 Гб — её хватит на многозадачность и тяжёлые задачи. Клавиатура с подсветкой поможет не сбавлять темп даже вечером. Один порт USB Type-C отлично подходит для современных аксессуаров. Быстрая версия Bluetooth v5.4 обеспечит лёгкое подключение устройств. Без установленной ОС — полная свобода для настройки под себя. На такой основе ноутбук Asus станет универсальным инструментом для учёбы, работы и творчества.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus сочетает в себе мощь и удобство для любых задач. Большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 погрузит в работу или развлечения, а дискретная видеокарта справится с графикой и играми без усилий. Храните объёмные проекты и файлы на вместительном SSD 512 Гб, работайте с оперативной памятью 16 Гб — её хватит на многозадачность и тяжёлые задачи. Клавиатура с подсветкой поможет не сбавлять темп даже вечером. Один порт USB Type-C отлично подходит для современных аксессуаров. Быстрая версия Bluetooth v5.4 обеспечит лёгкое подключение устройств. Без установленной ОС — полная свобода для настройки под себя. На такой основе ноутбук Asus станет универсальным инструментом для учёбы, работы и творчества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU368 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00LU0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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