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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103RU/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103RU/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103RU/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103RU/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103RU/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103RU/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103RU/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103RU/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103RU/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103RU/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103RU/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103RU/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742915
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
Liquid Retina
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
10 core
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.34

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103RU/A)

Компактный ноутбук Apple с диагональю экрана 13,6 дюйма легко поместится в рюкзаке — удобно брать с собой на учёбу, работу или в путешествие. Яркое и чёткое изображение с разрешением 2560x1664 делает просмотр фильмов и работу с графикой по-настоящему комфортной. Быстрый SSD объёмом 512 Гб обеспечит мгновенный запуск приложений, а 16 Гб оперативной памяти справятся с многозадачностью — подойдёт для работы с большими файлами и требовательными программами. На борту — знакомая и удобная система Mac OS. Сканер отпечатка пальца отвечает за быструю и безопасную авторизацию. Этот ноутбук создан для современных задач и активного ритма жизни.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103RU/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
Liquid Retina
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
10 core
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный ноутбук Apple с диагональю экрана 13,6 дюйма легко поместится в рюкзаке — удобно брать с собой на учёбу, работу или в путешествие. Яркое и чёткое изображение с разрешением 2560x1664 делает просмотр фильмов и работу с графикой по-настоящему комфортной. Быстрый SSD объёмом 512 Гб обеспечит мгновенный запуск приложений, а 16 Гб оперативной памяти справятся с многозадачностью — подойдёт для работы с большими файлами и требовательными программами. На борту — знакомая и удобная система Mac OS. Сканер отпечатка пальца отвечает за быструю и безопасную авторизацию. Этот ноутбук создан для современных задач и активного ритма жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103RU/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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