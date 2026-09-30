Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4RU/A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4RU/A)
Apple MacBook Air M4 - самый популярный ноутбук в мире. Обеспечивает до 18 часов автономной работы. Чип M4 открывает совершенно новый уровень производительности для работы и развлечений. Встроенный Apple Intelligence поможет вам справляться с задачами без усилий. И теперь он представлен в потрясающем цвете Sky Blue. С идеально портативным MacBook Air вы будете готовы справиться с чем угодно и где угодно. Необычайно легкий и толщиной менее половины дюйма, MacBook Air легко вписывается в ваш мобильный образ жизни и в вашу сумку. MacBook Air с M4 изготовлен более чем на 50 процентов из переработанных материалов и имеет прочный корпус из переработанного алюминия. MacBook Air с M4 обеспечивает еще большую скорость и плавность во всем, что вы делаете, например, при работе с множеством приложений и вкладок, при редактировании видео или в играх, таких как Sid Meier's Civilization VII. Все это с бесшумной конструкцией без вентилятора.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4RU/A)