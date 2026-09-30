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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4RU/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4RU/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4RU/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4RU/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4RU/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4RU/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4RU/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4RU/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4RU/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4RU/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4RU/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4RU/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742914
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
Liquid Retina
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
2.89
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.34

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4RU/A)

Apple MacBook Air M4 - самый популярный ноутбук в мире. Обеспечивает до 18 часов автономной работы. Чип M4 открывает совершенно новый уровень производительности для работы и развлечений. Встроенный Apple Intelligence поможет вам справляться с задачами без усилий. И теперь он представлен в потрясающем цвете Sky Blue. С идеально портативным MacBook Air вы будете готовы справиться с чем угодно и где угодно. Необычайно легкий и толщиной менее половины дюйма, MacBook Air легко вписывается в ваш мобильный образ жизни и в вашу сумку. MacBook Air с M4 изготовлен более чем на 50 процентов из переработанных материалов и имеет прочный корпус из переработанного алюминия. MacBook Air с M4 обеспечивает еще большую скорость и плавность во всем, что вы делаете, например, при работе с множеством приложений и вкладок, при редактировании видео или в играх, таких как Sid Meier's Civilization VII. Все это с бесшумной конструкцией без вентилятора.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4RU/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
Liquid Retina
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
2.89
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Apple MacBook Air M4 - самый популярный ноутбук в мире. Обеспечивает до 18 часов автономной работы. Чип M4 открывает совершенно новый уровень производительности для работы и развлечений. Встроенный Apple Intelligence поможет вам справляться с задачами без усилий. И теперь он представлен в потрясающем цвете Sky Blue. С идеально портативным MacBook Air вы будете готовы справиться с чем угодно и где угодно. Необычайно легкий и толщиной менее половины дюйма, MacBook Air легко вписывается в ваш мобильный образ жизни и в вашу сумку. MacBook Air с M4 изготовлен более чем на 50 процентов из переработанных материалов и имеет прочный корпус из переработанного алюминия. MacBook Air с M4 обеспечивает еще большую скорость и плавность во всем, что вы делаете, например, при работе с множеством приложений и вкладок, при редактировании видео или в играх, таких как Sid Meier's Civilization VII. Все это с бесшумной конструкцией без вентилятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4RU/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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