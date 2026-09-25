Top.Mail.Ru
Уцененный товар Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 742909
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние, 742909

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - фото 1
Уценка
Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - фото 2
Уценка
Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - фото 3
Уценка
Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - фото 4
Уценка
Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - фото 5
Уценка
Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - фото 6
Уценка
Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - фото 7
Уценка
Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - фото 8
Уценка
Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
овальная
Количество полос
4
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
92
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - фото 1
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - фото 2
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - фото 3
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - фото 4
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - фото 5
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - фото 6
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - фото 7
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - фото 8
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
3 880 руб.  4 680 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742909
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние
3 880 руб. -17%
4 680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pioneer
Комплектация
винты, документация
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
овальная
Количество полос
4
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
100
Чувствительность, дБ
92
Диаметр излучателя
15x23 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х29х14
Вес, кг.
3.14

Описание товара Уцененный товар Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, акустика, провода, крепления

Отзывы о товаре Уцененный товар Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pioneer
Комплектация
винты, документация
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
овальная
Количество полос
4
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
100
Чувствительность, дБ
92
Диаметр излучателя
15x23 см
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, акустика, провода, крепления
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3880 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...