Уцененный товар Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние, 742909
Оригинальный товар
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Характеристики
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
овальная
Количество полос
4
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%3 880 руб. 4 680 руб.
В наличии
Код товара: 742909
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3 880 руб. -17%
4 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
винты, документация
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
овальная
Количество полос
4
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
100
Чувствительность, дБ
92
Диаметр излучателя
15x23 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х29х14
Вес, кг.
3.14
Описание товара Уцененный товар Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, акустика, провода, крепления
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Комплектация
винты, документация
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
овальная
Количество полос
4
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
100
Чувствительность, дБ
92
Диаметр излучателя
15x23 см
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, акустика, провода, крепления
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Уцененный товар Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3880 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные хорошее состояние