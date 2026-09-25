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Портативная акустика Defender Enjoy 20 3Вт, черный 65920 купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Defender Enjoy 20 3Вт, черный 65920

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Портативная акустика Defender Enjoy 20 3Вт, черный 65920 - фото 1
Портативная акустика Defender Enjoy 20 3Вт, черный 65920 - фото 2
Портативная акустика Defender Enjoy 20 3Вт, черный 65920 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
3
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика Defender Enjoy 20 3Вт, черный 65920 - фото 1
  • Портативная акустика Defender Enjoy 20 3Вт, черный 65920 - фото 2
  • Портативная акустика Defender Enjoy 20 3Вт, черный 65920 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742895
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
3
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
нет
Разъем для карт памяти
Нет
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
300
Время работы, ч
4
Габаритные размеры, мм
43x95x86мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Портативная акустика Defender Enjoy 20 3Вт, черный 65920

Портативная акустика Defender в чёрном корпусе — компактный спутник для музыки, который легко взять с собой благодаря весу всего 0,16 кг. Три динамика формируют моно-звучание, а отношение сигнал/шум 80 дБ помогает сохранить чистоту воспроизведения. Модель работает до 4 часов от встроенного аккумулятора ёмкостью 300 мА·ч. Bluetooth v5.3 обеспечивает беспроводное подключение, а линейный AUX-вход позволяет использовать проводной источник звука. Для дополнительного удобства предусмотрен разъём для наушников и дисплей. Металлические и пластиковые элементы корпуса сочетают практичность и лёгкость в одном портативном формате.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Enjoy 20 3Вт, черный 65920




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
3
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
нет
Разъем для карт памяти
Нет
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
300
Время работы, ч
4
Габаритные размеры, мм
43x95x86мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Defender в чёрном корпусе — компактный спутник для музыки, который легко взять с собой благодаря весу всего 0,16 кг. Три динамика формируют моно-звучание, а отношение сигнал/шум 80 дБ помогает сохранить чистоту воспроизведения. Модель работает до 4 часов от встроенного аккумулятора ёмкостью 300 мА·ч. Bluetooth v5.3 обеспечивает беспроводное подключение, а линейный AUX-вход позволяет использовать проводной источник звука. Для дополнительного удобства предусмотрен разъём для наушников и дисплей. Металлические и пластиковые элементы корпуса сочетают практичность и лёгкость в одном портативном формате.
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Отзывы


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