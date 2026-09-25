Портативная акустика Defender Enjoy 20 3Вт, черный 65920
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Defender Enjoy 20 3Вт, черный 65920
Портативная акустика Defender в чёрном корпусе — компактный спутник для музыки, который легко взять с собой благодаря весу всего 0,16 кг. Три динамика формируют моно-звучание, а отношение сигнал/шум 80 дБ помогает сохранить чистоту воспроизведения. Модель работает до 4 часов от встроенного аккумулятора ёмкостью 300 мА·ч. Bluetooth v5.3 обеспечивает беспроводное подключение, а линейный AUX-вход позволяет использовать проводной источник звука. Для дополнительного удобства предусмотрен разъём для наушников и дисплей. Металлические и пластиковые элементы корпуса сочетают практичность и лёгкость в одном портативном формате.
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