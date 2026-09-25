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Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels (50390) купить с доставкой в Москве
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Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels (50390)

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Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 1
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 2
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 3
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 4
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 5
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 6
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 7
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 8
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 9
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 10
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 11
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 12
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 13
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 14
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 15
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 16
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 17
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 18
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 19
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип домкрата
механический ромбовый
Грузоподъёмность, т
1
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
250
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 1
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 2
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 3
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 4
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 5
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 6
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 7
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 8
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 9
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 10
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 11
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 12
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 13
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 14
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 15
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 16
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 17
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 18
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 19
  • Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742861
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels (50390)
1 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип домкрата
механический ромбовый
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
1
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х11х10
Вес, кг.
2.08

Описание товара Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels (50390)

Ромбический домкрат Stels 50390 позволяет поднимать грузы массой до 1 тонны на высоту со 100 до 350 мм. Оптимален для автомобилей с низким клиренсом. Опорная площадка вращается на 360°, что позволяет быстро и точно позиционировать груз. На поверхности груза не остается царапин благодаря прорезиненной опоре. Важно: после подъема груза следует использовать специальные подставки для его удержания! Домкрат необходим в гараже, пригодится также в поездке.

Отзывы о товаре Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels (50390)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип домкрата
механический ромбовый
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
1
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Ромбический домкрат Stels 50390 позволяет поднимать грузы массой до 1 тонны на высоту со 100 до 350 мм. Оптимален для автомобилей с низким клиренсом. Опорная площадка вращается на 360°, что позволяет быстро и точно позиционировать груз. На поверхности груза не остается царапин благодаря прорезиненной опоре. Важно: после подъема груза следует использовать специальные подставки для его удержания! Домкрат необходим в гараже, пригодится также в поездке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels (50390) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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