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Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels (50391) купить с доставкой в Москве
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Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels (50391)

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Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 1
Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 2
Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 3
Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 4
Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 5
Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 6
Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 7
Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 8
Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 9
Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип домкрата
механический ромбовый
Грузоподъёмность, т
1.5
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
285
  • Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 1
  • Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 2
  • Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 3
  • Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 4
  • Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 5
  • Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 6
  • Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 7
  • Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 8
  • Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 9
  • Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742860
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels (50391)
1 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип домкрата
механический ромбовый
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
1.5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
285
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х11х10
Вес, кг.
2.57

Описание товара Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels (50391)

Ромбический домкрат Stels 50391 позволяет поднимать грузы массой до 1,5 тонны на высоту со 100 до 385 мм. Оптимален для автомобилей с низким клиренсом. Опорная площадка вращается на 360°, что позволяет быстро и точно позиционировать груз. На поверхности груза не остается царапин благодаря прорезиненной опоре. Важно: после подъема груза следует использовать специальные подставки для его удержания! Домкрат необходим в гараже, пригодится также в поездке.

Отзывы о товаре Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels (50391)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип домкрата
механический ромбовый
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
1.5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
285
Страна производитель
Китай
Описание
Ромбический домкрат Stels 50391 позволяет поднимать грузы массой до 1,5 тонны на высоту со 100 до 385 мм. Оптимален для автомобилей с низким клиренсом. Опорная площадка вращается на 360°, что позволяет быстро и точно позиционировать груз. На поверхности груза не остается царапин благодаря прорезиненной опоре. Важно: после подъема груза следует использовать специальные подставки для его удержания! Домкрат необходим в гараже, пригодится также в поездке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels (50391) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1340 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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