Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels (50391)
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Характеристики
Тип домкрата
механический ромбовый
Грузоподъёмность, т
1.5
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
285
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
В наличии
Код товара: 742860
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1 340 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип домкрата
механический ромбовый
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
1.5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
285
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х11х10
Вес, кг.
2.57
Описание товара Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels (50391)
Ромбический домкрат Stels 50391 позволяет поднимать грузы массой до 1,5 тонны на высоту со 100 до 385 мм. Оптимален для автомобилей с низким клиренсом. Опорная площадка вращается на 360°, что позволяет быстро и точно позиционировать груз. На поверхности груза не остается царапин благодаря прорезиненной опоре. Важно: после подъема груза следует использовать специальные подставки для его удержания! Домкрат необходим в гараже, пригодится также в поездке.
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Теги товара: 3 тонны, Механические ромбовые
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Бренд
Тип домкрата
механический ромбовый
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
1.5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
285
Страна производитель
Китай
Ромбический домкрат Stels 50391 позволяет поднимать грузы массой до 1,5 тонны на высоту со 100 до 385 мм. Оптимален для автомобилей с низким клиренсом. Опорная площадка вращается на 360°, что позволяет быстро и точно позиционировать груз. На поверхности груза не остается царапин благодаря прорезиненной опоре. Важно: после подъема груза следует использовать специальные подставки для его удержания! Домкрат необходим в гараже, пригодится также в поездке.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 3 тонны, Механические ромбовые
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 3 тонны, Механические ромбовые
Домкрат ромбический 1,5 т, 100-385 мм Stels (50391) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1340 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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