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Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) купить с доставкой в Москве
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Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392)

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Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 1
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 2
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 3
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 4
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 5
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 6
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 7
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 8
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 9
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 10
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 11
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 12
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 13
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 14
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 15
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 16
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 17
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 18
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 19
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 20
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 21
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 22
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 23
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 24
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 25
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 26
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 27
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 28
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Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 30
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 31
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 32
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 33
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 34
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 35
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 36
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 37
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 38
Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип домкрата
механический ромбовый
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
120
Высота подъема, мм
413
Рабочий ход, мм
293
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 1
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 2
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 3
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 4
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 5
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 6
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 7
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 8
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 9
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 10
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 11
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 12
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 13
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 14
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 15
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 16
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 17
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 18
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 19
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 20
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 21
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 22
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 23
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 24
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 25
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 26
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 27
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 28
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 29
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 30
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 31
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 32
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 33
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 34
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 35
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 36
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 37
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 38
  • Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742859
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392)
1 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип домкрата
механический ромбовый
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
120
Высота подъема, мм
413
Рабочий ход, мм
293
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х13х12
Вес, кг.
3.4

Описание товара Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392)

Ромбический домкрат Stels 50392 позволяет поднимать грузы массой до 2 тонн на высоту со 120 до 413 мм. Оптимален для автомобилей с низким клиренсом. Опорная площадка вращается на 360°, что позволяет быстро и точно позиционировать груз. На поверхности груза не остается царапин благодаря прорезиненной опоре. Важно: после подъема груза следует использовать специальные подставки для его удержания! Домкрат необходим в гараже, пригодится также в поездке.



Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный

Отзывы о товаре Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип домкрата
механический ромбовый
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
120
Высота подъема, мм
413
Рабочий ход, мм
293
Страна производитель
Китай
Описание
Ромбический домкрат Stels 50392 позволяет поднимать грузы массой до 2 тонн на высоту со 120 до 413 мм. Оптимален для автомобилей с низким клиренсом. Опорная площадка вращается на 360°, что позволяет быстро и точно позиционировать груз. На поверхности груза не остается царапин благодаря прорезиненной опоре. Важно: после подъема груза следует использовать специальные подставки для его удержания! Домкрат необходим в гараже, пригодится также в поездке.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат ромбический 2 т, 120-413 мм Stels (50392) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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