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Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) купить с доставкой в Москве
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Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902)

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Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 1
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 2
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 3
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 4
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 5
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 6
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 7
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 8
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 9
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Грузоподъёмность, т
3
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
105
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 1
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 2
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 3
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 4
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 5
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 6
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 7
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 8
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 9
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742858
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Характеристики

Бренд
Matrix
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х5
Вес, г.
500

Описание товара Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902)

Универсальная резиновая опора Matrix 50902 с увеличенной высотой предназначена для использования совместно с подкатными домкратами. Благодаря ей днище и кузов авто, а также верхняя часть домкрата надежно защищены от механических повреждений. Опору можно использовать с домкратами 510105, 51035, 51045.



Теги товара: 3 тонны

Отзывы о товаре Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
105
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная резиновая опора Matrix 50902 с увеличенной высотой предназначена для использования совместно с подкатными домкратами. Благодаря ей днище и кузов авто, а также верхняя часть домкрата надежно защищены от механических повреждений. Опору можно использовать с домкратами 510105, 51035, 51045.


Теги товара: 3 тонны
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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