Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 22 мм Matrix (50907)
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Характеристики
Описание товара Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 22 мм Matrix (50907)
Адаптер для бутылочных домкратов Matrix арт. 50907 защищает кузов автомобиля во время его подъема. Насадка устанавливается на гидравлический домкрат с диаметром штока 22 мм и уверенно справляется с нагрузкой в 2 тонны. Опора совместима с домкратами арт. 50321, 50322, 50715, 50332, 50331, 50750, 51100, 51101, 51121. Преимущества: Адаптер изготовлен из прочной стали и резины, которые позволяют увеличить его ресурс и защитить от повреждений кузов машины и опорную площадку домкрата даже при подъеме максимально возможного веса. Диаметр накладки более чем вдвое превышает диаметр штока домкрата — увеличенная площадь опоры позволяет равномерно распределить нагрузку и придать грузу устойчивость. Эластичная резина плотно прилегает к поверхности груза, обеспечивая его надежную фиксацию и предотвращая соскальзывание.
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Теги товара: 3 тонны
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Теги товара: 3 тонны
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