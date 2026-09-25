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Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 22 мм Matrix (50907) купить с доставкой в Москве
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Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 22 мм Matrix (50907)

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Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 22 мм Matrix (50907) - фото 1
Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 22 мм Matrix (50907) - фото 2
Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 22 мм Matrix (50907) - фото 3
Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 22 мм Matrix (50907) - фото 4
Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 22 мм Matrix (50907) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Грузоподъёмность, т
0.5
Высота подъема, мм
50
Диаметр опоры, мм
53
  • Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 22 мм Matrix (50907) - фото 1
  • Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 22 мм Matrix (50907) - фото 2
  • Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 22 мм Matrix (50907) - фото 3
  • Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 22 мм Matrix (50907) - фото 4
  • Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 22 мм Matrix (50907) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742854
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 22 мм Matrix (50907)
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
0.5
Высота подъема, мм
50
Диаметр опоры, мм
53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
100

Описание товара Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 22 мм Matrix (50907)

Адаптер для бутылочных домкратов Matrix арт. 50907 защищает кузов автомобиля во время его подъема. Насадка устанавливается на гидравлический домкрат с диаметром штока 22 мм и уверенно справляется с нагрузкой в 2 тонны. Опора совместима с домкратами арт. 50321, 50322, 50715, 50332, 50331, 50750, 51100, 51101, 51121. Преимущества: Адаптер изготовлен из прочной стали и резины, которые позволяют увеличить его ресурс и защитить от повреждений кузов машины и опорную площадку домкрата даже при подъеме максимально возможного веса. Диаметр накладки более чем вдвое превышает диаметр штока домкрата — увеличенная площадь опоры позволяет равномерно распределить нагрузку и придать грузу устойчивость. Эластичная резина плотно прилегает к поверхности груза, обеспечивая его надежную фиксацию и предотвращая соскальзывание.



Теги товара: 3 тонны

Отзывы о товаре Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 22 мм Matrix (50907)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
0.5
Высота подъема, мм
50
Диаметр опоры, мм
53
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер для бутылочных домкратов Matrix арт. 50907 защищает кузов автомобиля во время его подъема. Насадка устанавливается на гидравлический домкрат с диаметром штока 22 мм и уверенно справляется с нагрузкой в 2 тонны. Опора совместима с домкратами арт. 50321, 50322, 50715, 50332, 50331, 50750, 51100, 51101, 51121. Преимущества: Адаптер изготовлен из прочной стали и резины, которые позволяют увеличить его ресурс и защитить от повреждений кузов машины и опорную площадку домкрата даже при подъеме максимально возможного веса. Диаметр накладки более чем вдвое превышает диаметр штока домкрата — увеличенная площадь опоры позволяет равномерно распределить нагрузку и придать грузу устойчивость. Эластичная резина плотно прилегает к поверхности груза, обеспечивая его надежную фиксацию и предотвращая соскальзывание.


Теги товара: 3 тонны
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 22 мм Matrix (50907) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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