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Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910) купить с доставкой в Москве
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Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910)

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Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910) - фото 1
Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910) - фото 2
Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910) - фото 3
Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910) - фото 4
Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910) - фото 5
Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910) - фото 6
Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910) - фото 7
Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип домкрата
опора для домкрата
  • Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910) - фото 1
  • Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910) - фото 2
  • Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910) - фото 3
  • Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910) - фото 4
  • Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910) - фото 5
  • Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910) - фото 6
  • Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910) - фото 7
  • Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742853
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910)
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип домкрата
опора для домкрата
Кейс
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, г.
270

Описание товара Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910)

Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910)

Отзывы о товаре Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип домкрата
опора для домкрата
Кейс
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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