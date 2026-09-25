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Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912) купить с доставкой в Москве
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Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912)

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Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912) - фото 1
Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912) - фото 2
Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912) - фото 3
Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912) - фото 4
Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип домкрата
опора для домкрата
Диаметр опоры, мм
100
  • Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912) - фото 1
  • Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912) - фото 2
  • Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912) - фото 3
  • Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912) - фото 4
  • Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742851
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912)
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип домкрата
опора для домкрата
Кейс
нет
Диаметр опоры, мм
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х2
Вес, г.
120

Описание товара Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912)

Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912)

Отзывы о товаре Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип домкрата
опора для домкрата
Кейс
нет
Диаметр опоры, мм
100
Страна производитель
Китай
Описание
Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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