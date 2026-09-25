Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип домкрата
опора для домкрата
Диаметр опоры, мм
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
В наличии
Код товара: 742851
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Загружаем...
440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип домкрата
опора для домкрата
Кейс
нет
Диаметр опоры, мм
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х2
Вес, г.
120
Описание товара Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912)
Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912)
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип домкрата
опора для домкрата
Кейс
нет
Диаметр опоры, мм
100
Страна производитель
Китай
Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912)
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм, D 90, H 12 мм Matrix (50912) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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