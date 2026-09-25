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Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т QUICK LIFT, 75-505 мм, проф, с педалью Stels (51137) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т QUICK LIFT, 75-505 мм, проф, с педалью Stels (51137)

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Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т QUICK LIFT, 75-505 мм, проф, с педалью Stels - фото 1
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т QUICK LIFT, 75-505 мм, проф, с педалью Stels - фото 2
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т QUICK LIFT, 75-505 мм, проф, с педалью Stels - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
105
Рабочий ход, мм
430
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т QUICK LIFT, 75-505 мм, проф, с педалью Stels - фото 1
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т QUICK LIFT, 75-505 мм, проф, с педалью Stels - фото 2
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т QUICK LIFT, 75-505 мм, проф, с педалью Stels - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 770 руб. 
Начислим 157 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742849
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т QUICK LIFT, 75-505 мм, проф, с педалью Stels (51137)
9 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
105
Рабочий ход, мм
430
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
С педалью
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х37х21
Вес, кг.
37.24

Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т QUICK LIFT, 75-505 мм, проф, с педалью Stels (51137)

Гидравлический подкатной домкрат Stels рассчитан на серьёзные нагрузки — он легко поднимет до 3 тонн за один раз. Благодаря компактной высоте подхвата всего 75 мм подойдёт для низких автомобилей и работы в ограниченном пространстве. Высокий рабочий ход в 430 мм и подъём до 105 мм позволяют гибко использовать инструмент под разные задачи. Двухцилиндровая конструкция и наличие педали обеспечивают быстрый и плавный подъем без лишних усилий. Фиксатор надёжно удержит груз на нужной высоте. Прочная стальная конструкция гарантирует долгий срок службы, а внушительный вес 37 кг делает домкрат устойчивым даже при работе с тяжёлой техникой.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т QUICK LIFT, 75-505 мм, проф, с педалью Stels (51137)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
105
Рабочий ход, мм
430
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
С педалью
Да
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Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический подкатной домкрат Stels рассчитан на серьёзные нагрузки — он легко поднимет до 3 тонн за один раз. Благодаря компактной высоте подхвата всего 75 мм подойдёт для низких автомобилей и работы в ограниченном пространстве. Высокий рабочий ход в 430 мм и подъём до 105 мм позволяют гибко использовать инструмент под разные задачи. Двухцилиндровая конструкция и наличие педали обеспечивают быстрый и плавный подъем без лишних усилий. Фиксатор надёжно удержит груз на нужной высоте. Прочная стальная конструкция гарантирует долгий срок службы, а внушительный вес 37 кг делает домкрат устойчивым даже при работе с тяжёлой техникой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т QUICK LIFT, 75-505 мм, проф, с педалью Stels (51137) - этот товар вы можете купить по цене 9770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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