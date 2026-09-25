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Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) купить с доставкой в Москве
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Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190)

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Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 1
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 2
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 3
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 4
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 5
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 6
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 7
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 8
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 9
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 10
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 11
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 12
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 13
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 14
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 15
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 16
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 17
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 18
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 19
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 20
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 21
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 22
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 23
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 24
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 25
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 26
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 27
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 28
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 29
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 30
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 31
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 32
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 33
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 34
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 35
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип домкрата
электрогидравлический
Грузоподъёмность, т
1.5
Высота подхвата, мм
155
Высота подъема, мм
455
Рабочий ход, мм
224
Диаметр опоры, мм
49
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 1
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 2
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 3
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 4
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 5
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 6
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 7
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 8
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 9
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 10
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 11
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 12
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 13
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 14
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 15
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 16
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 17
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 18
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 19
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 20
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 21
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 22
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 23
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 24
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 25
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 26
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 27
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 28
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 29
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 30
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 31
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 32
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 33
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 34
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 35
  • Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 710 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742848
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Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190)
9 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип домкрата
электрогидравлический
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
1.5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
155
Высота подъема, мм
455
Рабочий ход, мм
224
Диаметр опоры, мм
49
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х20
Вес, кг.
9.07

Описание товара Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190)

Электрогидравлический домкрат «3 в 1» Denzel 51190 в наборе с электрическим гайковертом работает от сети 12 В и представляет собой устройство для подъема грузов массой до 1,5 т на высоту 155-455 мм. Встроенный компрессор производительностью 35 л/мин служит для подкачки шин, мячей, матрацев и других резиновых изделий. Гайковерт с переключателем направления вращения позволяет откручивать и закручивать резьбовой крепеж во время замены колес. Набор будет полезен в гараже, автомастерской, также пригодится водителям в поездке.



Теги товара: 3 тонны

Отзывы о товаре Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип домкрата
электрогидравлический
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
1.5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
155
Высота подъема, мм
455
Рабочий ход, мм
224
Диаметр опоры, мм
49
Страна производитель
Китай
Описание
Электрогидравлический домкрат «3 в 1» Denzel 51190 в наборе с электрическим гайковертом работает от сети 12 В и представляет собой устройство для подъема грузов массой до 1,5 т на высоту 155-455 мм. Встроенный компрессор производительностью 35 л/мин служит для подкачки шин, мячей, матрацев и других резиновых изделий. Гайковерт с переключателем направления вращения позволяет откручивать и закручивать резьбовой крепеж во время замены колес. Набор будет полезен в гараже, автомастерской, также пригодится водителям в поездке.


Теги товара: 3 тонны
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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