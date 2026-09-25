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Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 29
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 30
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 31
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 32
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 33
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 34
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 35
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 36
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 37
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 38
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 39
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 40
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 41
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 42
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 43
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 44
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 45
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 46
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 47
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 48
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 49
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
50
Высота подхвата, мм
245
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
140
Диаметр опоры, мм
69
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 30
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 31
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 32
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 33
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 34
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 35
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 36
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 37
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 38
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 39
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 40
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 41
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 42
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 43
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 44
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 45
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 46
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 47
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 48
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 49
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 360 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742844
Доставка в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811)
6 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
50
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
245
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
140
Диаметр опоры, мм
69
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х21
Вес, кг.
18.53

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811)

Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50811 предназначен для подъема грузов массой до 50 т на высоту от 245 до 385 мм. Будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
50
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
245
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
140
Диаметр опоры, мм
69
Страна производитель
Китай
Описание
Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50811 предназначен для подъема грузов массой до 50 т на высоту от 245 до 385 мм. Будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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