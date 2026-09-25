Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811)
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Характеристики
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
50
Высота подхвата, мм
245
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
140
Диаметр опоры, мм
69
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 360 руб.
В наличии
Код товара: 742844
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Характеристики
Бренд
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
50
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
245
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
140
Диаметр опоры, мм
69
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х21
Вес, кг.
18.53
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811)
Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50811 предназначен для подъема грузов массой до 50 т на высоту от 245 до 385 мм. Будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.
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Теги товара: Гидравлические бутылочные, 50 тонн
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Бренд
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
50
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
245
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
140
Диаметр опоры, мм
69
Страна производитель
Китай
Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50811 предназначен для подъема грузов массой до 50 т на высоту от 245 до 385 мм. Будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 50 тонн
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 50 тонн
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, 245-385 мм Сибртех (50811) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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