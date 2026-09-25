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Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) купить с доставкой в Москве
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Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393)

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Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 1
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 2
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 3
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 4
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 5
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 6
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 7
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 8
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 9
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 10
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 11
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 12
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 13
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 14
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 15
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 16
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 17
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 18
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 19
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 20
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 21
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 22
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 23
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 24
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 25
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 26
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 27
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 28
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 29
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 30
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 31
Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип домкрата
механический ромбовый
Грузоподъёмность, т
1.2
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
250
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 1
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 2
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 3
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 4
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 5
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 6
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 7
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 8
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 9
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 10
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 11
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 12
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 13
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 14
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 15
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 16
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 17
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 18
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 19
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 20
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 21
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 22
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 23
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 24
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 25
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 26
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 27
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 28
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 29
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 30
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 31
  • Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742843
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393)
1 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип домкрата
механический ромбовый
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
1.2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х11х10
Вес, кг.
1.91

Описание товара Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393)

Ромбический домкрат Сибртех 50393 предназначен для подъема грузов массой до 1,2 т на высоту со 100 до 350 мм. Подходит для автомобилей с небольшим клиренсом. Опорная площадка с поворотным механизмом вращается на 360°, что упрощает установку домкрата. Домкрат будет полезен в гараже, пригодится также в поездке.

Отзывы о товаре Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип домкрата
механический ромбовый
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
1.2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Ромбический домкрат Сибртех 50393 предназначен для подъема грузов массой до 1,2 т на высоту со 100 до 350 мм. Подходит для автомобилей с небольшим клиренсом. Опорная площадка с поворотным механизмом вращается на 360°, что упрощает установку домкрата. Домкрат будет полезен в гараже, пригодится также в поездке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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