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Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) купить с доставкой в Москве
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Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524)

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Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 1
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 2
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 3
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 4
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 5
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 6
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 7
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 8
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 9
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 10
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 11
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 12
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 13
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 14
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 15
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 16
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 17
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 18
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 19
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 20
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 21
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 22
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 23
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 24
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 25
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 26
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 27
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 28
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 29
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 30
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 31
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 32
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 33
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 34
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 35
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 36
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 37
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 38
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 39
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 40
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 41
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 42
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 43
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 44
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип домкрата
механический реечный
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1040
Рабочий ход, мм
925
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 1
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 2
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 3
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 4
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 5
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 6
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 7
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 8
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 9
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 10
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 11
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 12
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 13
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 14
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 15
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 16
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 17
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 18
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 19
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 20
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 21
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 22
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 23
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 24
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 25
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 26
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 27
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 28
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 29
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 30
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 31
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 32
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 33
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 34
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 35
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 36
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 37
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 38
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 39
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 40
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 41
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 42
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 43
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - фото 44
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 670 руб. 
Начислим 139 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742842
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Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524)
8 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1040
Рабочий ход, мм
925
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.27х0.27х0.15
Вес, кг.
17.65

Описание товара Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524)

Профессиональный реечный домкрат Denzel High Jack 50524 используется для подъема грузов массой до 3,5 т на высоту 115-1040 мм. Применяется в автомобильной, строительной сферах, востребован аварийными службами. Может быть установлен в вертикальное положение для поднятия грузов и в горизонтальное — для вытягивания и подтягивания предметов. Такое решение делает домкрат эффективным и надежным помощником в работе.

Отзывы о товаре Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1040
Рабочий ход, мм
925
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный реечный домкрат Denzel High Jack 50524 используется для подъема грузов массой до 3,5 т на высоту 115-1040 мм. Применяется в автомобильной, строительной сферах, востребован аварийными службами. Может быть установлен в вертикальное положение для поднятия грузов и в горизонтальное — для вытягивания и подтягивания предметов. Такое решение делает домкрат эффективным и надежным помощником в работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - стоимость товара 8670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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