Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524)
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Характеристики
Тип домкрата
механический реечный
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1040
Рабочий ход, мм
925
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 670 руб.
В наличии
Код товара: 742842
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8 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1040
Рабочий ход, мм
925
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.27х0.27х0.15
Вес, кг.
17.65
Описание товара Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524)
Профессиональный реечный домкрат Denzel High Jack 50524 используется для подъема грузов массой до 3,5 т на высоту 115-1040 мм. Применяется в автомобильной, строительной сферах, востребован аварийными службами. Может быть установлен в вертикальное положение для поднятия грузов и в горизонтальное — для вытягивания и подтягивания предметов. Такое решение делает домкрат эффективным и надежным помощником в работе.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
Теги товара: Механический реечный
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Бренд
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1040
Рабочий ход, мм
925
Страна производитель
Китай
Профессиональный реечный домкрат Denzel High Jack 50524 используется для подъема грузов массой до 3,5 т на высоту 115-1040 мм. Применяется в автомобильной, строительной сферах, востребован аварийными службами. Может быть установлен в вертикальное положение для поднятия грузов и в горизонтальное — для вытягивания и подтягивания предметов. Такое решение делает домкрат эффективным и надежным помощником в работе.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
Теги товара: Механический реечный
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
Теги товара: Механический реечный
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1040 мм, High Jack Denzel (50524) - стоимость товара 8670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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