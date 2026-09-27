Top.Mail.Ru
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, высота подъема 230-457 мм Matrix (50723) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, высота подъема 230-457 мм Matrix (50723)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, высота подъема 230-457 мм Matrix - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, высота подъема 230-457 мм Matrix - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, высота подъема 230-457 мм Matrix - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, высота подъема 230-457 мм Matrix - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
457
Рабочий ход, мм
147
Диаметр опоры, мм
0
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, высота подъема 230-457 мм Matrix - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, высота подъема 230-457 мм Matrix - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, высота подъема 230-457 мм Matrix - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, высота подъема 230-457 мм Matrix - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742841
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, высота подъема 230-457 мм Matrix (50723)
2 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
457
Рабочий ход, мм
147
Диаметр опоры, мм
0
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х13
Вес, кг.
5.41

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, высота подъема 230-457 мм Matrix (50723)

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix легко справится даже с крупной техникой — его грузоподъёмность составляет впечатляющие 8 тонн. Высота подхвата 230 мм и подъём до 457 мм позволяют работать с разными типами автомобилей и спецтехники, а рабочий ход 147 мм даёт дополнительную свободу при использовании. Домкрат выполнен из прочной стали, что обеспечивает надёжность и долгий срок службы при интенсивной эксплуатации. Двухцилиндровая конструкция ускоряет подъём, а наличие фиксатора делает каждую операцию безопаснее. Весит всего 5 кг — удобно перевозить и использовать на выезде или в мастерской. Надёжный помощник для сложных задач.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, высота подъема 230-457 мм Matrix (50723)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
457
Рабочий ход, мм
147
Диаметр опоры, мм
0
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix легко справится даже с крупной техникой — его грузоподъёмность составляет впечатляющие 8 тонн. Высота подхвата 230 мм и подъём до 457 мм позволяют работать с разными типами автомобилей и спецтехники, а рабочий ход 147 мм даёт дополнительную свободу при использовании. Домкрат выполнен из прочной стали, что обеспечивает надёжность и долгий срок службы при интенсивной эксплуатации. Двухцилиндровая конструкция ускоряет подъём, а наличие фиксатора делает каждую операцию безопаснее. Весит всего 5 кг — удобно перевозить и использовать на выезде или в мастерской. Надёжный помощник для сложных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, высота подъема 230-457 мм Matrix (50723) – стоимость товара 2130 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...