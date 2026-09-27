Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, высота подъема 230-457 мм Matrix (50723)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
457
Рабочий ход, мм
147
Диаметр опоры, мм
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб.
В наличии
Код товара: 742841
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 130 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
457
Рабочий ход, мм
147
Диаметр опоры, мм
0
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х13
Вес, кг.
5.41
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, высота подъема 230-457 мм Matrix (50723)
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix легко справится даже с крупной техникой — его грузоподъёмность составляет впечатляющие 8 тонн. Высота подхвата 230 мм и подъём до 457 мм позволяют работать с разными типами автомобилей и спецтехники, а рабочий ход 147 мм даёт дополнительную свободу при использовании. Домкрат выполнен из прочной стали, что обеспечивает надёжность и долгий срок службы при интенсивной эксплуатации. Двухцилиндровая конструкция ускоряет подъём, а наличие фиксатора делает каждую операцию безопаснее. Весит всего 5 кг — удобно перевозить и использовать на выезде или в мастерской. Надёжный помощник для сложных задач.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 8 тонн, Гидравлические бутылочные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм, в ...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 230-457 мм Mat...
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитДомкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 10т, 230-460...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъем...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитДомкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 ча...
-
В наличииЦена 2 180 руб.545 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 10 т, h подъема 230-460 мм Ma...
-
В наличииЦена 2 180 руб.545 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, 2 т, 135-320 мм Сибртех (50834...
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитДомкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 6т, 216-4...
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, 2 т, 140-340 мм MTX (51080)
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитДомкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм в кейсе, П...
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитДомкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 12т, 230-465...
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитДомкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 5т, 215-415 мм в кейсе, П...
Бренд
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
457
Рабочий ход, мм
147
Диаметр опоры, мм
0
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix легко справится даже с крупной техникой — его грузоподъёмность составляет впечатляющие 8 тонн. Высота подхвата 230 мм и подъём до 457 мм позволяют работать с разными типами автомобилей и спецтехники, а рабочий ход 147 мм даёт дополнительную свободу при использовании. Домкрат выполнен из прочной стали, что обеспечивает надёжность и долгий срок службы при интенсивной эксплуатации. Двухцилиндровая конструкция ускоряет подъём, а наличие фиксатора делает каждую операцию безопаснее. Весит всего 5 кг — удобно перевозить и использовать на выезде или в мастерской. Надёжный помощник для сложных задач.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 8 тонн, Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 8 тонн, Гидравлические бутылочные
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, высота подъема 230-457 мм Matrix (50723) – стоимость товара 2130 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, высота подъема 230-457 мм Matrix (50723)