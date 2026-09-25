Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
85
Высота подъема, мм
490
Рабочий ход, мм
450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 310 руб.
В наличии
Код товара: 742837
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8 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
85
Высота подъема, мм
490
Рабочий ход, мм
450
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
С педалью
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х39х20
Вес, кг.
29.9
Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850)
Гидравлический подкатной домкрат СибрТех с грузоподъёмностью 3 тонны — надёжный помощник для автосервиса и гаража. Благодаря высоте подхвата всего 85 мм он легко подходит даже к автомобилям с низким клиренсом. Рабочий ход 450 мм и максимальная высота подъёма до 490 мм позволяют поднять машину для любых ремонтных работ. Двухцилиндровая конструкция обеспечивает плавность и стабильность подъёма, а наличие фиксатора делает работу безопасной. Удобная педаль ускоряет процесс подъёма, освобождая руки для других задач. Прочный стальной корпус гарантирует долговечность и устойчивость. Вес 28 кг делает домкрат устойчивым и готовым к интенсивной эксплуатации.
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Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
85
Высота подъема, мм
490
Рабочий ход, мм
450
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
С педалью
Да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Гидравлический подкатной домкрат СибрТех с грузоподъёмностью 3 тонны — надёжный помощник для автосервиса и гаража. Благодаря высоте подхвата всего 85 мм он легко подходит даже к автомобилям с низким клиренсом. Рабочий ход 450 мм и максимальная высота подъёма до 490 мм позволяют поднять машину для любых ремонтных работ. Двухцилиндровая конструкция обеспечивает плавность и стабильность подъёма, а наличие фиксатора делает работу безопасной. Удобная педаль ускоряет процесс подъёма, освобождая руки для других задач. Прочный стальной корпус гарантирует долговечность и устойчивость. Вес 28 кг делает домкрат устойчивым и готовым к интенсивной эксплуатации.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8310 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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