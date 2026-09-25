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Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 29
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 30
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 31
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 32
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 33
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 34
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 35
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 36
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 37
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 38
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 39
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 40
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 41
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 42
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 43
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 44
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 45
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 46
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 47
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 48
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 49
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
194
Высота подъема, мм
372
Рабочий ход, мм
118
Диаметр опоры, мм
26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 30
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 31
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 32
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 33
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 34
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 35
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 36
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 37
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 38
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 39
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 40
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 41
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 42
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 43
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 44
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 45
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 46
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 47
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 48
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 49
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
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В наличии
Код товара: 742832
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Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754)
1 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
4
Материал корпуса
сталь, чугун
Высота подхвата, мм
194
Высота подъема, мм
372
Рабочий ход, мм
118
Диаметр опоры, мм
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х11
Вес, кг.
3.7

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754)

Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50754 предназначен для подъема грузов массой до 4 т на высоту от 194 до 372 мм. Оптимален для машин с большим клиренсом. Будет полезен автолюбителям при проведении технического обслуживания и ремонте авто в дороге или в гараже. Также домкрат подходит для полупрофессионального применения на станциях ТО.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
4
Материал корпуса
сталь, чугун
Высота подхвата, мм
194
Высота подъема, мм
372
Рабочий ход, мм
118
Диаметр опоры, мм
26
Страна производитель
Китай
Описание
Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50754 предназначен для подъема грузов массой до 4 т на высоту от 194 до 372 мм. Оптимален для машин с большим клиренсом. Будет полезен автолюбителям при проведении технического обслуживания и ремонте авто в дороге или в гараже. Также домкрат подходит для полупрофессионального применения на станциях ТО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, высота подъема 194-372 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50754) – стоимость товара 1450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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