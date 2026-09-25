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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261)

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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 1
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 2
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 3
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 4
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 5
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 6
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 7
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 8
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 9
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 10
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 11
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 12
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 13
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 14
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 15
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 16
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 17
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 18
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 19
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 20
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 21
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 22
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 23
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 24
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 25
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 26
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 27
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 28
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 29
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 30
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 31
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 32
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 33
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 34
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 35
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 36
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 37
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 38
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 39
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 40
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 41
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 42
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 43
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 44
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 45
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 46
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
352
Рабочий ход, мм
277
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 1
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 2
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 3
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 4
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 5
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 6
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 7
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 8
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 9
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 10
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 11
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 12
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 13
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 14
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 15
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 16
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 17
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 18
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 19
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 20
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 21
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 22
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 23
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 24
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 25
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 26
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 27
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 28
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 29
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 30
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 31
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 32
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 33
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 34
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 35
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 36
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 37
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 38
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 39
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 40
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 41
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 42
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 43
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 44
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 45
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 46
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - фото 47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 800 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742831
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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261)
7 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
352
Рабочий ход, мм
277
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х22х20
Вес, кг.
17.8

Описание товара Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261)

Гидравлический подкатной домкрат Denzel 51261 с фиксатором имеет высоту подхвата 190 мм и предназначен для плавного подъема грузов массой до 3 т (в том числе автомобилей класса SUV) на высоту до 532 мм. Страховочный штифт позволяет фиксировать подъемный рычаг на высоте 410 и 450 мм для безопасной работы. Домкрат пригодится владельцам легковых автомобилей со стандартным клиренсом.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
352
Рабочий ход, мм
277
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический подкатной домкрат Denzel 51261 с фиксатором имеет высоту подхвата 190 мм и предназначен для плавного подъема грузов массой до 3 т (в том числе автомобилей класса SUV) на высоту до 532 мм. Страховочный штифт позволяет фиксировать подъемный рычаг на высоте 410 и 450 мм для безопасной работы. Домкрат пригодится владельцам легковых автомобилей со стандартным клиренсом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - этот товар вы можете купить по цене 7800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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