Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, высота подъема 181-345 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50750)
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Характеристики
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
181
Высота подъема, мм
345
Рабочий ход, мм
116
Диаметр опоры, мм
21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб.
В наличии
Код товара: 742830
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1 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
181
Высота подъема, мм
345
Рабочий ход, мм
116
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х11
Вес, кг.
2.82
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, высота подъема 181-345 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50750)
Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50750 предназначен для подъема грузов массой до 2 т на высоту от 181 до 345 мм. Оптимален для машин с большим клиренсом. Будет полезен автолюбителям при проведении технического обслуживания и ремонте авто в дороге или в гараже. Также домкрат подходит для полупрофессионального применения на станциях ТО.
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Теги товара: Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны
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Бренд
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
181
Высота подъема, мм
345
Рабочий ход, мм
116
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50750 предназначен для подъема грузов массой до 2 т на высоту от 181 до 345 мм. Оптимален для машин с большим клиренсом. Будет полезен автолюбителям при проведении технического обслуживания и ремонте авто в дороге или в гараже. Также домкрат подходит для полупрофессионального применения на станциях ТО.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, высота подъема 181-345 мм, в пластиковый кейсе Matrix (50750) - купить по цене 1320 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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