Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525)
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Характеристики
Тип домкрата
механический реечный
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1340
Рабочий ход, мм
1225
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 130 руб.
В наличии
Код товара: 742829
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Характеристики
Бренд
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1340
Рабочий ход, мм
1225
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.56х0.27х0.15
Вес, кг.
19.9
Описание товара Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525)
Профессиональный реечный домкрат Denzel High Jack 50524 используется для подъема грузов массой до 3,5 т на высоту 115-1340 мм. Применяется в автомобильной, строительной сферах, востребован аварийными службами. Домкрат можно установить в вертикальное положение для поднятия грузов и в горизонтальное — для вытягивания и подтягивания предметов. Такое решение делает его эффективным и надежным помощником в работе.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
Теги товара: Механический реечный
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Бренд
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1340
Рабочий ход, мм
1225
Страна производитель
Китай
Профессиональный реечный домкрат Denzel High Jack 50524 используется для подъема грузов массой до 3,5 т на высоту 115-1340 мм. Применяется в автомобильной, строительной сферах, востребован аварийными службами. Домкрат можно установить в вертикальное положение для поднятия грузов и в горизонтальное — для вытягивания и подтягивания предметов. Такое решение делает его эффективным и надежным помощником в работе.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
Теги товара: Механический реечный
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
Теги товара: Механический реечный
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9130 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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