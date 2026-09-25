Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
12
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
465
Рабочий ход, мм
165
Диаметр опоры, мм
41
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб.
В наличии
Код товара: 742828
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2 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
12
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
465
Рабочий ход, мм
165
Диаметр опоры, мм
41
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х14
Вес, кг.
6.95
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727)
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix поднимет груз весом до 12 тонн — это решение для серьёзных задач, от ремонта грузовых автомобилей до строительных работ. Надёжный стальной корпус гарантирует долгий срок службы, а двухцилиндровая конструкция обеспечивает плавный и мощный подъём. Высота подхвата — всего 230 мм, а максимальный подъём — внушительные 465 мм, что позволяет работать с крупногабаритными объектами. Фиксатор повышает безопасность при фиксации груза. Домкрат весит 42 кг — это говорит о прочности и устойчивости даже при максимальных нагрузках.
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Теги товара: 12 тонн, Гидравлические бутылочные, 12 тонн
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Бренд
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
12
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
465
Рабочий ход, мм
165
Диаметр опоры, мм
41
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
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Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix поднимет груз весом до 12 тонн — это решение для серьёзных задач, от ремонта грузовых автомобилей до строительных работ. Надёжный стальной корпус гарантирует долгий срок службы, а двухцилиндровая конструкция обеспечивает плавный и мощный подъём. Высота подхвата — всего 230 мм, а максимальный подъём — внушительные 465 мм, что позволяет работать с крупногабаритными объектами. Фиксатор повышает безопасность при фиксации груза. Домкрат весит 42 кг — это говорит о прочности и устойчивости даже при максимальных нагрузках.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 12 тонн, Гидравлические бутылочные, 12 тонн
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 12 тонн, Гидравлические бутылочные, 12 тонн
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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