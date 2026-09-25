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Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
12
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
465
Рабочий ход, мм
165
Диаметр опоры, мм
41
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742828
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727)
2 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
12
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
465
Рабочий ход, мм
165
Диаметр опоры, мм
41
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х14
Вес, кг.
6.95

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727)

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix поднимет груз весом до 12 тонн — это решение для серьёзных задач, от ремонта грузовых автомобилей до строительных работ. Надёжный стальной корпус гарантирует долгий срок службы, а двухцилиндровая конструкция обеспечивает плавный и мощный подъём. Высота подхвата — всего 230 мм, а максимальный подъём — внушительные 465 мм, что позволяет работать с крупногабаритными объектами. Фиксатор повышает безопасность при фиксации груза. Домкрат весит 42 кг — это говорит о прочности и устойчивости даже при максимальных нагрузках.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
12
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
465
Рабочий ход, мм
165
Диаметр опоры, мм
41
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix поднимет груз весом до 12 тонн — это решение для серьёзных задач, от ремонта грузовых автомобилей до строительных работ. Надёжный стальной корпус гарантирует долгий срок службы, а двухцилиндровая конструкция обеспечивает плавный и мощный подъём. Высота подхвата — всего 230 мм, а максимальный подъём — внушительные 465 мм, что позволяет работать с крупногабаритными объектами. Фиксатор повышает безопасность при фиксации груза. Домкрат весит 42 кг — это говорит о прочности и устойчивости даже при максимальных нагрузках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 мм Matrix (50727) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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